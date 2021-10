Covid, 4.866 nuovi casi e altre 50 vittime: tutti i dati del bollettino di oggi

28 ottobre 2021 a

Sono 4.866 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto ai 4598 di ieri, per un totale di 4.757.231 dall’inizio dell’epidemia. Stabile il dato delle vittime che resta a 50 come ieri, per un totale di 132.004 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Gli attualmente positivi sono 76.778. I tamponi sono 570.335, in rialzo rispetto i 468.104 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi allo 0,9 per cento, in leggero calo rispetto a ieri. Stabile il dato delle persone ricoverate con sintomi che resta a 2.956. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 347 (sei in più rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 3.400, per un totale di 4.548.449 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Campania (627), il Lazio (594) e la Lombardia (570).

Sono 89.360.231 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, l’89,6 per cento di quelle consegnate pari a 99.783.024 di cui 71.161.156 Pfizer/BioNTech, 15.233.326 Moderna, 11.543.541 Vaxzevria (AstraZeneca), 1.845.001 Janssen. È quanto riporta il bollettino sulla campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del dicastero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle 17:17 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 44.597.994, l’82,57 per cento della popolazione over 12. Le persone, poi, con almeno una somministrazione sono 46.561.339, pari all’86,21 per cento della popolazione over 12. Le persone con la terza dose addizionale sono 237.942, il 27,10 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Le persone, infine, oggetto di dose booster sono 1.097.134, il 36,71 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

