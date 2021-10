Covid, ricoveri sempre più in calo. I nuovi casi sono 2.772, i morti 37

13 ottobre 2021 a

a

a

Il bollettino Covid registra, oggi mercoledì 13 ottobre 2021, 2.772 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 2.494. Complessivamente sono stati effettuati 278.945 tamponi a fronte dei 315.285 di ieri. Il tasso di positività - secondo i dati riferiti dal Ministero della Salute - sale all’1 per cento mentre ieri era dello 0,8 per cento. I morti sono stati 37 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 131.241.

Psicologi, richieste aumentate del 40% ma una persona su tre non ha i soldi per la terapia

I ricoveri ordinari sono 2.552 (113 in meno rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 367, tre in meno rispetto alla rilevazione precedente, con 19 ingressi del giorno (ieri 21). A livello territoriale, la regione con il maggior numero di casi è il Veneto con 348, seguito da Lombardia (307) e Sicilia (304). Gli attualmente positivi sono 80.451, in calo di 2.095 unità rispetto a ieri. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 4.827. In isolamento domiciliare risultano 77.532 persone, in calo di 1.979 unità rispetto a ieri.

Covid, 18.000 poliziotti non vaccinati e caos tamponi per il green pass: sicurezza a rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.