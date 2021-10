Solfiti nell'integratore alimentare, richiamato lotto di Florase Ansia: i soggetti più a rischio | Foto

13 ottobre 2021 a

Presenza di solfiti. Questa la motivazione che ha portato il ministero della Salute a pubblicare l’avviso di richiamo di un lotto dell’integratore alimentare Florase Ansia a marchio Santiveri. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 40 capsule, pari a 18 grammi, con il numero di lotto 301222 e il termine minimo di conservazione (Tmc) fissato al 30 dicembre 2022. L’integratore alimentare richiamato è stato prodotto appunto dall’azienda Santiveri S.L. in uno stabilimento di Barcellona, e distribuito in Italia da Ibersan Srl.

A scopo precauzionale il consiglio rivolto in particolare alle persone allergiche ai solfiti e all’anidride solforosa, di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto. L’azienda inoltre raccomanda di consultare il proprio medico nel caso in cui compaiano disturbi in seguito al consumo dell’integratore con il numero di lotto segnalato.

Nei giorni scorsi si era verificato un ulteriore richiamo per una serie di integratori alimentari, in quella circostanza per ossido di etilene nell'ingrediente del bambù. Il richiamo segnalato dal ministero della Salute di alcuni lotti e tipologie aveva riguardato integratori alimentari a marchio Wellbeing.

Questi invece erano i lotti e i termini minimi di conservazione (Tmc) dei prodotti richiamati: W-Omega, con il numero di lotto 6000 e il Tmc fissato a febbraio 2024, e con il numero di lotto 6088 e il Tmc a giugno 2024; W-Calo+, con il numero di lotto 6017 e il Tmc a marzo 2024, e con il numero di lotto 6071 e il Tmc a giugno 2024; W-Natural D3, con il numero di lotto 6018 e il Tmc a marzo 2023; W-Probio, con il numero di lotto 6031 e il Tmc ad aprile 2023; W-Immuno, con il numero di lotto 6032 e il Tmc sempre ad aprile 2023; W-Bestrong, con il numero di lotto 6072 e il Tmc nel giugno 2023. Ora è toccato a Florase Ansia, per la presenza di solfiti.

