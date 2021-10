08 ottobre 2021 a

a

a

"Alla luce delle ultime deliberazioni di Ema via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione". È quanto si legge in una circolare emanata dal ministero della Salute.

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.