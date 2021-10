Covid, con la pillola sperimentale Molnupiravir -50% ricovero e morte, verso la richiesta di autorizzazione

01 ottobre 2021 a

a

a

Merck & Co. ha fatto sapere che la sua pillola sperimentale molnupiravir contro il Covid-19 ha ridotto i ricoveri e i decessi della metà nelle persone recentemente infettate, quindi chiederà presto autorizzazione all’uso. Se la otterrà, il farmaco sarà la prima cura di questo tipo e un potenziale grande passo avanti nella lotta alla pandemia. Merck e il partner Ridgeback Biotherapeutics hanno dichiarato che i risultati preliminari hanno mostrato che i pazienti che hanno utilizzato il molnupiravir entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi hanno visto ridursi della metà il tasso di ospedalizzazione e morte, rispetto a quelli che hanno ricevuto un placebo. Lo studio ha seguito 775 persone adulte con sintomi da medi a moderati, considerate ad alto rischio di malattia grave a causa di problemi di salute come obesità, diabete o malattie cardiache. Tra i pazienti che hanno assunto il molnupiravir, il 7,3% è stato ricoverato o è morto entro 30 giorni, rispetto al 14,1% di coloro che hanno assunto il placebo.

Freccero sul Green Pass: "Sono contrario perché è una patente per vivere, propaganda pesantissima"

Nel primo gruppo non ci sono stati decessi nello stesso periodo, mentre nell’altro sono stati otto. "Una riduzione di ricoveri e decessi del 50% è un impatto clinico sostanziale", ha dichiarato Dean Li, vice presidente delle ricerche di Merck. La pillola funziona interferendo con un enzima che il coronavirus usa per copiare il suo codice genetico e riprodursi; ha mostrato analoga attività contro altri virus. Il governo Usa si è impegnato ad acquistare 1,7 milioni di dosi del farmaco, se sarà autorizzato dalla Food and Drug Administration. Merck ha fatto sapere di poter produrre 10 milioni di dosi entro la fine dell’anno e di avere contratti con vari governi.

Green Pass, Meloni: "E' un'arma di distrazione di massa dalle mancanze del Governo"

E la notizia si riflette positivamente anche in borsa. Avvio in rialzo per Wall Street dopo la chiusura in calo di ieri (ultima seduta del mese e del terzo trimestre). Gli investitori guardano con ottimismo alla notizia del possibile arrivo di una pillola anti- Covid e cercano di voltare pagina dopo un settembre cupo e volatile.

"Green Pass illegittimo, mio padre non è d'accordo con me", il vice questore Schillirò continua la sua battaglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.