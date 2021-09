Cocco, avena e mandorla: stop alle bevande vegetali. Nel mirino pure crepes e vongole: i marchi da evitare | Foto

23 settembre 2021 a

Ancora un richiamo per alcune bevande vegetali. I supermercati NaturaSì infatti hanno segnalato il richiamo precauzionale di alcuni lotti, tipologie e formati di bevande vegetali biologiche a marchio Isola Bio per la “presenza di tracce di ossido di etilene in un ingrediente (gomma di guar)”. A riportare il richiamo il sito de ilfattoalimentare.it.

Bevande vegetali, richiamati nettare di cocco e riso e mandorla: il marchio nel mirino | Foto

I prodotti in questione sono i seguenti: Supreme Cocco in confezione da 1 litro, con i numeri di lotto L:201210, L:210213, L:210223, L:210316 e L:210322; Delizia di Mandorla in confezione da 1 litro, con i numeri di lotto L:201127, L:210128, L:210301 e L:210320; Cocco senza zuccheri in confezione da 1 litro, con i numeri di lotto L:201123, L:201209, L:210215, L:210222, L:210329 e L:210330; Avena Cacao in confezione da 1 litro, con il numero di lotto L:210323; Mandorla Tostata in confezione da 1 litro, con i numeri di lotto L:210206 e L:210401; Crema di Cocco in confezione da 200 ml, con i numeri di lotto L:201204, L:210227 e L:210305; Crema di Soia in confezione da 200 ml, con il numero di lotto L:201203; Mandorla On The Go in confezione da 250 ml, con i numeri di lotto L:210220 e L:210326.



NaturaSì ha quindi reso noto che il richiamo si applica solo ai lotti elencati. Il ministero della Salute inoltre ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di crepes L’Autenthique a marchio Paysan Breton per “rischio allergene: la farina di grano utilizzata è risultata contaminata da farina di lupino”.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 6 crepes, pari a 185 grammi, con il numero di lotto 211121 con il termine minimo di conservazione (Tmc) fissato al 21 novembre 2021. Le crepes richiamate sono state prodotte da Laita nello stabilimento di Ploudaniel, in Francia. Il prodotto interessato è stata distribuito esclusivamente nel punto vendita Unicoop Tirreno di Vignale Riotorto, in provincia di Livorno.

Integratore alimentare ritirato dal Ministero, ancora ossido di etilene: il marchio finito nel mirino | Foto

Infine, Carrefour ha diffuso il richiamo di un lotto di vongole o lupini (Chalamea gallina) a marchio Finittica per “livelli di Escherichia coli non conforme”. Le confezioni interessate sono le reti da 3 kg con il numero di lotto 17F7. Le vongole richiamate sono state prodotte da Finittica Srlu nello stabilimento di strada Provinciale 21, a Goro in provincia di Ferrara.

Latte ritirato dai supermercati, dodici i marchi da evitare per la presenza di sostanze inibenti | Foto

