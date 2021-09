Bevande vegetali, richiamati nettare di cocco e riso e mandorla: il marchio nel mirino | Foto

22 settembre 2021 a

a

a

Ossido di etilene in un ingrediente (gomma di guar per l'esattezza). Per questo motivo le catene di supermercati Esselunga e Iper hanno pubblicato gli avvisi di richiamo precauzionale di alcuni lotti di bevande vegetali a marchio Bjorg. A pubblicare la notizia il sempre ben informato sito de ilfattoalimentare.it.

I prodotti in questione hanno i seguenti numeri di lotto e termini minimi di conservazione: Nettare di cocco, in confezioni da 1 litro con il numero di lotto L:201210 e il Tmc fissato al 10 dicembre 2021. Poi la bevanda riso e mandorla, in confezioni da 1 litro con i numeri di lotto L:201210 e L:210213, e i Tmc fissati rispettivamente al 10 dicembre 2021 e 13 febbraio 2022.

Latte ritirato dai supermercati, dodici i marchi da evitare per la presenza di sostanze inibenti | Foto

Le bevande vegetali richiamate sono state prodotte da Abafoods Srl nello stabilimento di via Cà Mignola Nuova 1775 a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. A scopo puramente precauzionale dunque la raccomandazione è di non consumare le bevande vegetali e restituirle al punto vendita dove sono state acquistate. L’azienda ha sottolineato pertanto che il richiamo si applica solo ai lotti e alle scadenze indicate.

Integratori alimentari, altri due prodotti ritirati per ossido di etilene: ecco i marchi da evitare | Foto

Sempre nella giornata di mercoledì 22 settembre si era verificato un altro ritiro dal mercato per un integratore alimentare, ancora per ossido di etilene. Il ministero della Salute ha infatti provveduto al richiamo di due prodotti: il primo è legato a due lotti dell’integratore alimentare Kilocal Complex di Pool Pharma, prodotto in questione venduto in confezione da 30 capsule con i numeri di lotto G1E107 e G1D154 e il termine minimo di conservazione (Tmc) è fissato per maggio 2023. L'integratore alimentare richiamato è stato prodotto per Pool Pharma Srl dall’azienda Nutrilinea nello stabilimento di via Gran Bretagna 1 a Gallarate, in provincia di Varese. Il secondo richiamo pubblicato dal ministero è quello di un lotto di un altro integratore alimentare, Betamunal Cod di Anatek Health.

Integratore alimentare ritirato dal Ministero, ancora ossido di etilene: il marchio finito nel mirino | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.