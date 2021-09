Integratori alimentari, altri due prodotti ritirati per ossido di etilene: ecco i marchi da evitare | Foto

22 settembre 2021 a

Ennesimo ritiro dal mercato per un integratore alimentare, ancora per ossido di etilene. Il ministero della Salute ha provveduto al richiamo di due prodotti: il primo è legato a due lotti dell’integratore alimentare Kilocal Complex di Pool Pharma per una “sospetta contaminazione da ossido di etilene della materia prima”.

Il prodotto in questione è venduto in confezione da 30 capsule con i numeri di lotto G1E107 e G1D154 e il termine minimo di conservazione (Tmc) è fissato maggio 2023. L'integratore alimentare richiamato è stato prodotto per Pool Pharma Srl dall’azienda Nutrilinea nello stabilimento di via Gran Bretagna 1 a Gallarate, in provincia di Varese. La notizia è stata pubblicata da ilfattoalimentare.it.

Il secondo richiamo pubblicato dal ministero è quello di un lotto di un altro integratore alimentare, Betamunal Cod di Anatek Health per la “presenza di ossido di etilene in uno degli ingredienti”. Le confezioni interessate sono quelle da 14 bustine con il numero di lotto 5961 e il Tmc fissato nel dicembre 2022. L’integratore richiamato è stato prodotto per Anatek Health Italia Srl dall’azienda Blue Lotus Srl, nello stabilimento di via Maggetti 14 a Urbino. A scopo precauzionale, i consumatori sono invitati ai non consumare gli integratori alimentari con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.

Proprio nei giorni scorsi un altro ritiro dal mercato aveva riguardato un integratore alimentare. In quella circostanza si trattava di un lotto dell’integratore alimentare vitamina C + zinco acerola e manna di bambù a marchio Ligne de Plantes per la “presenza di ossido di etilene nella materia prima estratto di Bambusa arundinacea (75% silicio naturale)”.

