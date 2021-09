Covid, 3.377 nuovi casi e 67 morti: tasso di positività all'1%

21 settembre 2021 a

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.377, contro i 2.407 di ieri ma soprattutto i 4.021 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale intorno al -15%. I tamponi sono 330.275, 208 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività si dimezza e passa dal 2% all’1%. I decessi sono 67 (ieri 44), ma con 23 recuperi della Sicilia riferiti ai giorni precedenti, per un totale di 130.421 vittime dall’inizio dell’epidemia. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in meno (come ieri) con 38 ingressi del giorno, e scendono a 516, mentre i ricoveri ordinari calano di 45 unità (ieri erano aumentati di 53), e sono 3.937 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Intanto sono 82.520.145 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’88,5 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 93.258.598 (66.025.468 di Pfizer/BioNTech, 11.543.148 di Vaxzevria di AstraZeneca, 13.731.191 di Moderna e 1.958.791 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 41.076.003 (76,05 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17:58 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 14.603.218 (91,2 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 8.135.295 (85,1 per cento) e Campania con 7.587.078 (83,8 per cento).

E il rinnovato vigore che il Dl Green Pass ha dato alla campagna di immunizzazione è oggetto del plauso della senatrice forzista Anna Maria Bernini: "Le nuove disposizioni sul green pass introdotte dal Governo hanno avuto, tra i tanti effetti, quello di un aumento delle prenotazioni per la vaccinazione, addirittura un raddoppio, anche nella Regione Emilia-Romagna. Segno che la strada intrapresa è quella giusta ed è anche l’unica che ci consentirà di tornare al più presto alle nostre vite pre-pandemia, in particolare per quelle attività che ancora devono subire restrizioni" ha detto la donna. "Questo nemico invisibile può essere sconfitto solo con il vaccino e solo raggiungendo una adeguata percentuale di persone immunizzate: è una battaglia di tutti e per tutti, che va al di là del colore politico" ha concluso.

