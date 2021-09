Vaccini, lo studio: "Terza dose a tutti al momento è inappropriata, anche contro la variante Delta"

13 settembre 2021 a

a

a

Uno studio scientifico prestigioso avrebbe riscontrato la non utilità, allo stato dell'arte, di somministrare una terza dose generalizzata a tutta la popolazione, nonostante la variante Delta del coronavirus spaventi più di un governo. Una revisione di esperti di un gruppo internazionale di scienziati, tra cui alcuni dell’Oms e della Fda, conclude che, anche per la variante delta, l’efficacia del vaccino contro il Covid grave è così elevata che le dosi di richiamo per la popolazione generale non sono appropriate in questa fase del pandemia. La revisione, pubblicata su The Lancet, riassume le prove attualmente disponibili provenienti da studi randomizzati controllati e studi osservazionali pubblicati su riviste peer-reviewed e server di prestampa ed è stata condotta da autori, fra gli altri della Food and Drug Administration (USA), University of Oxford (UK), University of Bristol ( Regno Unito), Universite de Paris (Francia) e Organizzazione Mondiale della Sanità (Svizzera).

Prosegue il calo della curva epidemica: i dati del bollettino di oggi

Gli autori osservano che anche se i livelli di anticorpi negli individui vaccinati diminuiscono nel tempo, ciò non prevede necessariamente riduzioni dell’efficacia dei vaccini contro le malattie gravi. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la protezione contro le malattie gravi è mediata non solo dalle risposte anticorpali, che potrebbero essere di durata relativamente breve per alcuni vaccini, ma anche dalle risposte della memoria e dall’immunità cellulo-mediata, che sono generalmente di più lunga durata. Se alla fine si devono utilizzare i booster, sarà necessario identificare circostanze specifiche in cui i benefici superano i rischi. Anche senza alcuna perdita di efficacia del vaccino, tuttavia, l’aumento del successo nella somministrazione di vaccini a grandi numeri di persone porterà inevitabilmente a un aumento del numero di persone vaccinate, a una diminuzione del numero di persone non vaccinate, e quindi a una proporzione crescente di tutti i casi "rivoluzionari", specialmente se la vaccinazione porta ai cambiamenti comportamentali nei vaccinati.

Dopo due mesi i ricoveri cominciano a calare: i dati settimanali regione per regione

Ma la capacità dei vaccini di suscitare una risposta anticorpale contro le varianti attuali indica che queste varianti non si sono ancora evolute al punto in cui è probabile che sfuggano alla risposta immunitaria della memoria indotta dai vaccini. "I vaccini attualmente disponibili sono sicuri, efficaci e salvano vite. Sebbene l’idea di ridurre ulteriormente il numero di casi di Covid migliorando l’immunità nelle persone vaccinate sia allettante, qualsiasi decisione in tal senso dovrebbe essere basata sull’evidenza e considerare i benefici e i rischi per gli individui e la società. Queste decisioni ad alto rischio dovrebbero essere basate su prove solide e discussioni scientifiche internazionali", aggiunge il co-autore Dr Soumya Swaminathan, Chief Scientist dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.