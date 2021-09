Covid, 4.664 nuovi casi e 34 morti. Risalgono i ricoverati in terapia intensiva

12 settembre 2021 a

Ancora numeri negativi sul fronte Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.664 nuovi casi per 267.358 test tra molecolari e antogenici (tasso di positività all'1.7%, in leggero rialzo) e 34 i morti registrati dal Ministero della Salute per il bollettino di oggi domenica 12 settembre 2021. Ieri i casi erano stati 5.193 con 57 morti.

Iss, vaccino efficace al 96% nel prevenire ricovero in intensiva e morte

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 12 i pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 559 persone attualmente in rianimazione. Diminuisce invece il numero di pazienti nei reparti ordinari: sono 4 in meno di ieri. In tutto nelle aree mediche ci sono 4.133 pazienti Covid sintomatici. I dimessi/guariti sono 4.349.160 con un incremento di 4.922 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia (885), seguita dal Veneto (465), Emilia Romagna (453) e Lombardia (449).

