Svolta da McDonald's, primo hambuger vegano: tre anni di studio per McPlant. Tutti gli ingredienti

10 settembre 2021 a

a

a

Si chiama McPlant e rappresenta una svolta storica e clamorosa per McDonald's, la più celebre catena di fast food del pianeta. Stiamo parlando del primo hamburger completamente vegano della catena: dopo tre anni di progettazione, infatti, il prossimo 29 settembre debutterà in Gran Bretagna e verrà poi distribuito in tutto il mondo a partire dal 2022.

Imbrattata la statua della porchetta con vernice rossa dopo le proteste degli animalisti

Anche McDonald's quindi ha deciso di adattarsi alla sempre crescente richiesta di alimenti vegani, schizzata in Europa ma soprattutto Oltremanica. Si pensi che stando ad una ricerca condotta da Mintel, circa il 16% dei prodotti lanciati nei supermercati inglesi nel 2018 era vegano. Un dato impressionante considerando che nel 2015 era dell'8 per cento. Cifre, insomma, che spiegano in modo piuttosto chiaro la scelta della multinazionale americana di "virare" verso il vegan.

Ghemon, dalla depressione all'amore per Giulia Diana: la fidanzata vegana convinta | Video

La prima cliente vegana che ha potuto testare il panino, interpellata da un tabloid inglese, ha spiegato: "Mi sentivo molto emozionata a provare la nuova voce del menù di McDonald's, per la prima volta vegan - ha confidato -. Aprendo la scatola, ho sentito un odore familiare e appetitoso di hamburger veg. Un tortino appetitoso condito con cetriolini, pomodoro, lattuga, ketchup e una salsa vegana per hamburger il tutto confezionato in un classico panino con semi di sesamo", ha aggiunto. Il panino è arricchito anche con un formaggio vegano, una salsa che ha chiesto tre anni di lavorazione: "E' una ottima imitazione della classica fetta di formaggio americana", ha spiegato la signora. Il McPlant viene servito in una apposita scatola di cartone ed è stato progettato in collaborazione con Beyond Meat, un'azienda Usa. In termini di grandezza, è un poco più spesso del classico e intramontabile Big Mac. Per la multinazionale è un adeguarsi ai tempi inevitabile, a causa della crescente richiesta. Vedremo se il prodotto avrà successo anche in Italia.

Federico Quaranta, dall'ex moglie Simona Branchetti alla figlia Petra con Giorgia Iannone De Sousa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.