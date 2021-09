Ossido di etilene nello yogurt greco, ordine di richiamo nei supermercati: il marchio nel mirino e dove è venduto

08 settembre 2021 a

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo di alcuni lotti di yogurt greco ai gusti mirtillo e mela/cannella a marchio Kalos di MD per la “presenza di ossido di etilene”.

L’avviso di richiamo, tuttavia, è stato pubblicato sul portale ministeriale con quasi un mese un mese di ritardo - spiega Il Fatto Alimentare - rispetto alla data del richiamo (13 agosto), per cui la maggior parte dei lotti interessati sono già scaduti. I prodotti in questione sono: yogurt greco mela/cannella, in confezioni da 150 grammi, appartenente al lotto G 41 L 201 con la data di scadenza 08/09/2021; è interessato anche il lotto G 41 L 195 con la data di scadenza 02/09/2021, già passata. Yogurt greco mirtillo, in confezioni da 150 grammi, appartenente al lotto G 41 L 201 con la data di scadenza 08./09/2021; sono coinvolti anche i lotti G 41 L 181 con la scadenza 19/08/2021, G 41 L 188 con la scadenza 26/08/2021 e G 41 L 195 con la scadenza 02/09/2021, tutti già scaduti.

Gli yogurt richiamati sono prodotti per MD Spa dall’azienda Atlante Srl di via 2 Giugno 1946 8 a Casalecchio di Reno, nella città metropolitana di Bologna. Dall'1 gennaio 2021, Il Fatto Alimentare ha segnalato 183 richiami, per un totale di 326 prodotti. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.

