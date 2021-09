Covid, 3.361 nuovi casi ma tamponi dimezzati. Crescono ancora i ricoveri nei reparti ordinari

06 settembre 2021 a

Calo dei casi Covid in Italia, anche se con un numero di tamponi quasi dimezzato. È quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 3.361 (rispetto ai 5.315 del 5 settembre). I tamponi processati sono 134.393 (ieri 259.756), con un tasso di positività del 2,5%. 52 invece i morti nelle ultime ventiquattro ore.

I guariti sono 3.977, gli attualmente positivi sono 136.020 (-682). Crescono ancora i ricoveri nei reparti ordinari, con 4.302 degenti (+86), in terapia intensiva i pazienti sono 570 (-2) con 32 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 131.148 persone. Ancora la Sicilia prima per numero di contagi (943), seguita da Emilia Romagna (513) e Veneto (274). La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 4 casi (2 in quanto duplicati e 2 in quanto già segnalati da altra regione). La regione Calabria comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 4 casi in seguito a verifica e che 1 caso dichiarato oggi è relativo al 28/08/21. La regione Campania comunica che 2 dei decessi dichiarati in data odierna sono relativi alle seguenti date: 17/08/2021 e 01/09/2021. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare.

La regione Lazio comunica che dei 7 decessi dichiarati in data odierna, 2 si riferiscono al mese di agosto 2021. La P.A. di Bolzano comunica che dei 17 nuovi positivi dichiarati in data odierna, 4 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Puglia comunica che alcuni casi confermati da test antigenico, che sono risultati successivamente anche confermati da test molecolare sono stati ricompresi tra questi ultimi. La regione Sicilia comunica che i decessi comunica in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 05/09/21 - N. 5 il 04/09/21 - N. 3 il 03/09/21. La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico, che sono risultati successivamente anche confermati da test molecolare sono stati ricompresi tra questi ultimi.

