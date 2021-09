Bassetti e la variante Mu: "Evitiamo il solito terrorismo, ma potrebbe essere resistente ai vaccini"

02 settembre 2021 a

L'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha affrontato all'Adnkronos Salute il tema delle varianti del Covid. "La variante Mu è fondamentale la quinta mutazione a livello globale del coronavirus, viene dal Sudamerica, Ecuador e Colombia, ma ad oggi la sua diffusione a livello mondiale è inferiore allo 0.1%. Per cui evitiamo il solito terrorismo delle varianti e un allarmismo eccessivo, certamente potrebbe essere resistente ai vaccini ma dobbiamo saperne di più e in questo momento riguarda il Sudamerica", ha spiegato.

Bassetti ha quindi proseguito: "La variante Mu si è sviluppata in Paesi dove la vaccinazione non è stata fatta e in cui il virus circola liberamente - ha evidenziato - quindi continuiamo a dire quello che abbiamo sempre detto: facciamo circolare meno il Covid e per farlo serve vaccinare tutti. Oggi vigiliamo sulle varianti ma è presto per arrivare a delle conclusioni su questa nuova variante, servono molti più dati". Ancora Bassetti: "Non facciamo terrorismo sui rischi della variante Delta per i bambini - ha spiegato -, ovvero questa può colpire anche i bambini e lo sappiamo, ci sono stati bambini ricoverati e anche, pochi, decessi. Alcuni piccoli pazienti hanno avuto problemi soprattutto chi ha patologie pregresse, ma questo rafforza il concetto che anche i bambini devono vaccinarsi nelle fasce d’età che oggi possono. Evitiamo però toni allarmistici".

Quella di Matteo Bassetti è una sorta di replica ad alcune dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, che ha parlato di come "con la variante Delta, che è contagiosissima, il Covid sta colpendo in maniera forte anche i bambini e ne stanno morendo, anche in Italia". "Se il virus non circola in famiglia perché sono vaccinati i genitori e i nonni, i bambini si infettano meno - ha aggiunto Bassetti -. Dovremmo avere maggior tutela per i bambini più piccoli che al momento non hanno la possibilità di vaccinarsi e su questi dobbiamo porre grande attenzione".

