Gelati ritirati dai supermercati, ancora ossido di etilene nei prodotti: ecco i marchi da evitare | Foto

Stavolta nel mirino del Ministero della Salute sono finiti i gelati, ancora per la presenza nel cibo di ossido di etilene. Diversi lotti e gusti dei gelati confezionati di due marchi, Nuii e Milka, sono stati infatti richiamati a scopo precauzionale appunto per la "possibile presenza di tracce di Eto (ovvero, ossido di etilene) nell'ingrediente farina di semi di carrube”. Alcuni richiami sono stati diffusi anche da Sogegross e Gros Cidac. Questo quanto riportato nel dettaglio dal sito ilfattoalimentare.it.

"Nuii mandorle e vaniglia di Java, in confezioni da 268 grammi (4 pezzi) appartenenti ai lotti numero MI0008 e MI0009 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 01/2022, MI0076, MI0077 e MI0078 con il Tmc 03/2022, MI0148, Mi0149, MI0150 e MI0151 con il Tmc 05/2022, MI0295, MI0296 e MI0297 con il Tmc 10/2022, MI1107, e MI1108 con il Tmc 04/2023, MI9308 con il Tmc 11/2021, e con i lotti numero UE1123, UE1124, UE1125, UE1127, UE1128, UE1130, UE1131, UE1132, UE1137 e UE1138 con il Tmc 05/2023, UE1162, UE1163, UE1165, UE1166 e UE1167 con il Tmc 06/2023, UE1193, UE1194 e UE1195 con il Tmc 07/2023 (venduti da Sogegross tra il 08/02/2021 e il 18/08/2021). Nuii mandorle e vaniglia di Java, in confezioni singole da 67 grammi con il numero di lotto UE1172 e il Tmc 06/2023".

E poi ancora: Nuii cioccolato bianco e mirtilli rossi scandinavi, in confezioni da 268 grammi (4 pezzi) con i numeri di lotto MI0098 e MI0099 e il Tmc 04/2023; Nuii nocciole salate e caffè della Tanzania, in confezioni singole da 66 grammi con i numeri di lotto MI0046 e il Tmc 02/2022, MI9332 e MI9333 e il Tmc 11/2021; Nuii nocciole salate e caffè della Tanzania, in confezioni da 266 grammi (4 pezzi) appartenenti ai lotti numero MI0049, MI0050 e MI0051 con il Tmc 02/2022, MI0126, MI0128 e MI0152 con il Tmc 06/2022, MI0153, MI0160 e MI0161 con il Tmc 06/2022, MI1101, MI1102, MI1103 e MI1104 con il Tmc 04/2023, MI9339 e MI9340 con il Tmc 12/2021.

Sempre per quanto concerne i prodotti legati a questo marchio: Nuii cioccolato bianco e vaniglia di Java, in confezioni da 268 grammi (4 pezzi) appartenenti ai lotti numero MI0127, MI0128 e MI0129 con il Tmc 05/2023, MI1088 e MI1089 con il Tmc 03/2023, MI1148 e MI1149 con il Tmc 05/2023; Nuii cocco e mango indiano, in confezioni da 268 grammi (4 pezzi) con i numeri di lotto MI1127 e MI1128 e il Tmc 05/2023; Nuii mini cioccolato bianco con caramello e noci pecan del Texas, mandorle e vaniglia di Java e cioccolato bianco e mirtilli rossi scandinavi, in confezioni da 254 grammi (6 pezzi) appartenenti ai lotti numero MI1081 con il Tmc 03/2023, MI115, MI116 e MI117 con il Tmc 04/2023, MI1155 e MI1156 con il Tmc 06/2023 (venduti da Sogegross tra il 21/04/2021 e il 18/08/2021). Infine, Nuii caramello salato e noci macadamia australiane, appartenenti ai lotti MI0290, MI0289, MI0291, MI1084, MI1086, MI1085, MI1111, MI1109, MI1110, MI1137, MI1139 e MI1138 (il richiamo è stato segnalato solo da Sogregross, precisando che i prodotti interessati sono stati venduti tra il 3 febbraio 2021 e il 18 agosto scorso.

Relativamente a Milka, i prodotti ritirati sono i mini cones vaniglia e cioccolato, in confezioni da 140 grammi (8 pezzi) appartenenti ai lotti numero OS1042 con il Tmc 05/2022, OS1073, OS1074, OS1075, OS1076 e OS1077 con il Tmc 06/2022, OS1110, OS1111, OS1112, OS1113 e OS1114 con il Tmc 07/2022, OS1152, OS1153, OS1154, OS1165, OS1166 e OS1167 con il Tmc 09/2022; Milka vaniglia e cioccolato, in barattoli da 319 grammi appartenenti ai lotti OS1035, OS1036 e OS1039 con il Tmc 08/2022, OS1084 e OS1085 con il Tmc 09/2022, OS1106 e OS1107 con il Tmc 10/2022, OS1131, OS1132, OS1147 e OS1148 con il Tmc 11/2022. Tutti prodotti ritirati precauzionalmente dai supermercati.

