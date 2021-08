Covid, 5.959 nuovi casi e 37 morti: tasso di positività al 2,7%. Ricoverati in terapia intensiva in rialzo

29 agosto 2021 a

Sono 5.959 i nuovi casi di Covid in Italia, con 37 morti. Questi i dati principali relativi al bollettino di domenica 29 agosto diffuso dal Ministero della Salute. Sono stati 223.086 i tamponi effettuati, per un tasso di positività al 2,7%. Per quanto riguarda ricoveri ordinari e terapie intensive, i dati delle ultime 24 ore sono caratterizzati da un leggero aumento, rispettivamente di 22 e 14 unità. Il dato complessivo è di 4.133 (ricoveri ordinari) e 525 (terapie intensive).

Sono 4.530.246 i casi totali registrati dall’inizio della pandemia, mentre le vittime in totale sono 129.093. Fra le regioni ancora in testa la Sicilia per numero di nuovi contagi (1.369), seguita da Emilia Romagna (605) e Toscana (528). Sempre per quanto concerne i numeri del bollettino, sono 4.298 i nuovi guariti dal Covid 19 nelle ultime 24 ore in Italia per un totale di 4.269.106 dall’inizio della pandemia. Un aumento più contenuto rispetto a saabto 28 agosto quando ne sono stati registrati 5.494. A riportarlo è il ministero della Salute.

Intanto novità sulla lotta alla pandemia sono provenienti da Israele. A partire da domenica 29 agosto infatti Israele offre una terza dose di vaccino a tutti i cittadini sopra i 12 anni, ovvero a tutti quelli che possono immunizzarsi. "E' un privilegio che non ha nessun altro paese". ha affermato il primo ministro Naftali Bennett. La terza dose viene offerta almeno cinque mesi dopo la seconda. Al momento il 59% della popolazione israeliana ha ricevuto almeno due dosi di vaccino. Due milioni di israeliani hanno ricevuto anche la terza, su una popolazione di 9,4 milioni di persone.

