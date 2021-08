Covid, 6.860 nuovi casi e 54 morti. Ciclo vaccinale completato quasi per il 70% della popolazione

28 agosto 2021 a

a

a

Il bollettino Covid di oggi, sabato 28 agosto 2021, registra in Italia 6.860 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 7.826 di ieri, per un totale di 4.524.292 dall’inizio dell’epidemia. I morti sono 54, contro i 45 ieri.

Secondo quanto riporta il ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus i tamponi effettuati oggi sono 293.464, in aumento rispetto ai 265.480 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi pari al 2,3 per cento, in flessione rispetto al 2,9 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 139.428 (+1.310 rispetto a ieri), mentre i dimessi-guariti registrano un incremento di 5.494 unità. Sono 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. Sono, poi, 4.111 le persone ricoverate con sintomi, tre in meno rispetto sempre a ieri. Le Regioni con il maggior numero di nuovi casi sono la Sicilia (1.139), il Veneto (864) e l’Emilia-Romagna (686).

Sono intanto 76.888.851 le dosi vaccinali contro il Covidfinora somministrate in Italia, l’89,3 per cento di quelle consegnate pari a 86.125.871, di cui 60.650.605 di Pfizer/BioNTech, 11.482.971 di Moderna, 12.033.589 di Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.958.706 di Janssen. È quanto riporta il bollettino a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza Covid-19, aggiornato alle 17:07 di oggi. Sono 37.301.764 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 69,06 per cento della popolazione over 12.

