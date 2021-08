Covid, 7.826 nuovi casi e 45 morti. Tasso di positività in calo al 2,9%

27 agosto 2021 a

a

a

Sono 7.826 i nuovi casi di Covid in Italia secondo quanto riferito dal Ministero della Salute. Il bollettino di oggi venerdì 27 agosto 2021 racconta anche di 45 morti. Il tasso di positività scende al 2,9%. (265.480 i tamponi, tra molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore), dal 3,3 per cento della giornata precedente. Gli attualmente positivi sono 138.118 (+1.061 rispetto a ieri), di questi: 4.114 ricoverati con sintomi (+55) e 511 in terapia intensiva (+8). Le Regioni con il maggior numero di nuovi casi sono la Sicilia (1.681), la Toscana (752), l’Emilia Romagna (732) e il Veneto (694).

