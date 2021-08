Zangrillo stronca gli allarmisti: "In pronto soccorso solo il 2% di accessi per Covid". Poi cita il Vangelo | Foto

24 agosto 2021 a

Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, è tornato ad attaccare chi usa toni allarmistici sulla pandemia da Covid, partendo proprio dai dati del pronto soccorso del San Raffaele. "La situazione in Pronto soccorso all’ospedale San Raffaele di Milano? In una settimana, dal 14 al 21 agosto, gli accessi per Covid sono stati 20 su 950, il 2,11% del totale. Età media 50,1 anni. Tre codici gialli, 17 verdi, accessi di positivi vaccinati con due dosi: 2 su 20. Mentre sono stati 5 i ricoveri Covid, tutti di bassa intensità e tutti non vaccinati, 15 i dimessi. Età media dei ricoverati: 61,2 anni".

Sono appunto i dati di una delle strutture sanitarie della metropoli meneghina in questa fase della pandemia di Sars-CoV-2. Una parte di questi numeri li ha postati via twitter in un grafico Alberto Zangrillo.

A tutti coloro che parlano di argomenti che non conoscono:

"Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?" (Luca 6,41). pic.twitter.com/0decAYgaww — Alberto Zangrillo (@azangrillo) August 24, 2021

Con tanto di dedica: "A tutti coloro che parlano di argomenti che non conoscono", ha scritto lo specialista citando un passaggio del Vangelo ("Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?").

Il messaggio è quello su cui Zangrillo insiste ormai da tempo e lo ha ribadito all’Adnkronos Salute: "Ritorno alla normalità, basta speculazioni. Questo virus - ha affermato - ha paralizzato la nostra capacità di affrontare tutte le malattie, le quali purtroppo fanno parte della nostra vita. Quando parlo di ritorno alla normalità, auspico di ridimensionare molto velocemente lo spazio dedicato al virus in tutte le sue forme. E tornare a occuparci dei nostri malati", ha aggiunto ancora. Zangrillo proprio pochi giorni fa si era espresso in maniera categorica su questo punto: "Bisogna curare gli altri malati, prima che sia troppo tardi". Per la serie, non esiste solo il Covid.

