Pericardite post vaccino, il numero di casi con Pfizer e Moderna: lo studio dopo la denuncia della Marcon

Francesca Marcon ha scatenato un'autentica bufera sulla pericardite post vaccino anti Covid. Dopo la denuncia della pallavolista, 38 anni, ex fidanzata di Mario Cipollini, che dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer si è ammalata di pericardite e non ha potuto partecipare al precampionato chiedendo tra l'altro un risarcimento, è scoppiato il caso su questo "effetto collaterale" e sulla presunta pericolosità nei più giovani; diversi sono infatti i casi emersi dopo la denuncia della Marcon, soprattutto per quanto riguarda atleti in altri Paesi europei. I numeri tuttavia, come riportato da Il Tempo, sono al momento bassi.

Per quanto riguarda l'Italia ci si deve basare sull'ultimo rapporto Aifa sugli eventi avversi alla vaccinazione che cita genericamente sulla platea di chi ha ricevuto uno o due dosi: "Molto rare sono le paralisi del facciale, le reazioni anafilattiche e la miocardite/pericardite (il cui tasso è rispettivamente 5, 4 e 3 casi ogni milione di dosi somministrate)". Quindi 3 casi di miocardite o pericardite ogni milione di vaccinati. Stessa situazione nell'analisi sulla fascia di età 12-19 per cui però le vaccinazioni sono ancora relativamente scarse: "Fra gli eventi avversi molto rari rientrano la miocardite e la pericardite acuta (3 casi ogni milione di dosi somministrate)", si legge ancora nel rapporto Aifa.

Ancora più dettagliato l'ultimo rapporto Mhra sul Regno Unito, che ha invece fatto registrare numeri decisamente più alti sia pure sempre di poche unità ogni milione di inoculazioni. "Nel Regno Unito il tasso di segnalazione complessivo per miocardite, dopo sia la prima che la seconda dose, è di 5 casi per milione di dosi di Pfizer-BioNTech e per la pericardite (incluse pericardite virale e pericardite infettiva) il tasso di segnalazione complessivo è di 4,3 casi per milione di dosi. Più alti i casi conseguenti al vaccino Moderna: "Il tasso di segnalazione complessivo per la pericardite è di 14 casi per milione di dosi". Insomma, i casi sembrano essere piuttosto rari, nonostante la denuncia da parte della Marcon.

