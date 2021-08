Covid, perdita dei capelli anche sei mesi dopo la malattia: tutte le cause

08 agosto 2021 a

a

a

Arrivano nuove scoperte sul Covid e sugli effetti che provoca. Tra questi c'è la perdita dei capelli e Shahin Nooreyezdan, medico di Nuova Delhi e consulente in chirurgia estetica e plastica, ha scoperto ulteriori novità su queste conseguenze del cosiddetto Long Covid. "Una delle principali cause della perdita dei capelli è l’infiammazione post Covid - ha spiegato -. Le carenze causate da un apporto nutrizionale compromesso, improvvisi cambiamenti di peso, disturbi ormonali e livelli ridotti di vitamina D e B12 sono alcune delle ragioni principali per i grandi volumi di perdita di capelli post Covid 19".

Covid, i calvi possono ammalarsi in maniera più gravi. Clamoroso studio

I problemi legati alla caduta dei capelli sono raddoppiati secondo Shahin Nooreyezdan, consulente in chirurgia estetica e plastica. La caduta dei capelli è causata da un'infiammazione e potrebbe durare fino a tre mesi. "L'infiammazione post Covid è stata una delle principali cause - ha ribadito -. Numerose ricerche hanno suggerito che la caduta dei capelli è un sintomo del long Covid, nonostante non sia incluso nell'elenco dei sintomi del servizio sanitario nazionale".

"Zanzarologo". Duro attacco di Sgarbi a Crisanti: "Perché non mette la mascherina?" | Video

Uno studio pubblicato nel gennaio 2021 dalla rivista medica The Lancet ha quindi rilevato che il 22% dei pazienti ha sofferto di perdita di capelli sei mesi dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Wuhan, dove il virus è emerso per la prima volta. Un altro studio on line all'inizio di quest'anno che ha intervistato 1.500 sopravvissuti al Covid, ha rilevato che il 27% delle persone aveva sperimentato una qualche forma di perdita di capelli. La perdita di capelli non è permanente ed è probabile che i capelli ritornino entro sei mesi o un anno. Probabile ma non certo. Un'altra conseguenza (non così marginale) provocata da questa malattia.

x 1 / 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.