Covid, il bollettino di sabato 7 agosto 2021: 6.902 nuovi casi e 22 decessi. Tasso di positività al 2,3%

07 agosto 2021 a

Sono 6.902 (ieri 6.599) i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, all'esito di 293.863 tamponi contro i 244.657 di ieri. Il tasso di positività si attesta dunque al 2,3%, contro il 2,7% di ieri. Sono 22 , invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 24), mentre si attestano a 288 (+11) i posti in terapia intensiva attualmente occupati. I ricoverati con sintomi sono 2533 (+84), mentre i guariti sono 3.025 . Sono 105.714 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Questi i dati diramati nel bollettino di oggi, sabato 7 agosto 2021, sull'andamento dell'epidemia in Italia.

A seguire i casi regione per regione (totale casi, attuali e incremento)

Lombardia: 857.423 (12.816) (756)

Veneto: 441.102 (13.369) (682)

Campania: 434.297 (8.356) (610)

Emilia-Romagna: 398.403 (10.115) (685)

Piemonte: 367.227 (3.054) (170)

Lazio: 362.414 (13.946) (638)

Puglia: 257.548 (3.260) (360)

Toscana: 256.431 (10.112) (714)

Sicilia: 247.816 (13.411) (776)

Friuli Venezia Giulia: 108.657 (900) (111)

Marche: 106.724 (2.746) (221)

Liguria: 106.251 (1.531) (143)

Abruzzo: 76.761 (1.711) (83)

P.A. Bolzano: 73.946 (363) (28)

Calabria: 72.059 (2.778) (238)

Sardegna: 64.351 (6.579) (414)

Umbria: 59.139 (1.986) (142)

P.A. Trento: 46.594 (352) (44)

Basilicata: 27.714 (887) (67)

Molise: 13.987 (146) (9)

Valle d'Aosta: 11.840 (117) (11)

E tiene sempre più banco, intanto, l'argomento terza dose di vaccino, anche alla luce di una campagna di immunizzazione che procede abbastanza speditamente, al netto degli iniziali intoppi e degli indecisi. Sulla possibilità di ricevere un nuovo shot di vaccino oltre ai primi due si è espresso l'infettivologo Matteo Bassetti: "Bisogna fare attenzione a dire che tutti devono fare terza dose" ha detto all’AGI il professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova e primario al Policlinico San Martino. Per Bassetti, il cosiddetto "booster" potrebbe essere riservato anche soltanto ad alcune tipologie di persone: "Soprattutto a quelle che non hanno risposto alla vaccinazione - spiega -, parliamo delle persone più fragili: i grandi anziani e gli immunodepressi, ovvero quelli che prendono farmaci particolari" il pensiero del medico.

