Covid, il bollettino di giovedì 5 agosto 2021: 7.230 nuovi casi e 27 morti. Tasso di positività al 3,4%

Sono 7.230 (ieri 6.596) i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, all'esito di 212.227 tamponi contro i 215.748 di ieri. Il tasso di positività si attesta dunque al 3,4%, in lieve aumento rispetto a ieri (3,1%). Sono 27 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 21), mentre gli ingressi in terapia intensiva, al netto delle uscite, sono 8, per un totale di 268 unità attualmente occupate. I ricoverati con sintomi sono in totale 2.409 (+100 rispetto a ieri), i guariti sono 3.371. Questi i dati diramati nel bollettino di oggi, giovedì 5 agosto, sull'andamento dell'epidemia in Italia.

A seguire i casi regione per regione (totali, attuali, incremento)

Lombardia: 856.003 (12.333) (793)

Veneto: 439.856 (13.303) (888)

Campania: 433.161 (7.828) (670)

Emilia-Romagna: 397.005 (9.002) (669)

Piemonte: 366.821 (2.869) (259)

Lazio: 361.014 (12.549) (544)

Puglia: 256.947 (2.887) (243)

Toscana: 254.983 (9.092) (765)

Sicilia: 246.251 (12.547) (831)

Friuli Venezia Giulia: 108.442 (831) (111)

Marche: 106.286 (2.448) (197)

Liguria: 105.942 (1.470) (169)

Abruzzo: 76.594 (1.615) (123)

P.A. Bolzano: 73.891 (361) (21)

Calabria: 71.586 (2.529) (164)

Sardegna: 63.625 (6.106) (522)

Umbria: 58.860 (1.858) (147)

P.A. Trento: 46.528 (373) (33)

Basilicata: 27.610 (816) (63)

Molise: 13.962 (129) (5)

Valle d'Aosta: 11.821 (100) (13)

Intanto sono 70.305.748 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 95 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 73.985.193 (51.713.336 Pfizer/BioNTech, 11.975.410 Vaxzevria di AstraZeneca, 8.286.865 di Moderna e 2.009.582 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 33.610.726 (il 62,23 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17:09 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 12.510.104 (con il 98,3 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 6.971.468 (92,8 per cento) e Campania con 6.749.751 (94,2 per cento).

