Covid, il bollettino di mercoledì 4 agosto 2021: 6.596 nuovi casi e 21 morti. Tasso di positività al 3,1%

Sono 6.596 (ieri 4.845) i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, all'esito di 215.748 (ieri 209.719) tamponi processati. Il tasso di positività si attesta dunque al 3,1% (ieri 2,3%). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 21 (ieri 27), mentre gli ingressi in terapia intensiva sono 14, per un totale di 260 unità attualmente occupate. I guariti sono 3.565, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 2.309, 113 in più rispetto a ieri. Questi i dati diramati nel bollettino di oggi, mercoledì 4 agosto, sull'andamento dell'epidemia in Italia.

A seguire i casi regione per regione (totale, attuali e incremento)

Lombardia: 855.210 (12.055) (806)

Veneto: 438.968 (12.980) (779)

Campania: 432.491 (7.535) (496)

Emilia-Romagna: 396.341 (8.604) (495)

Piemonte: 366.562 (2.725) (257)

Lazio: 360.470 (12.011) (513)

Puglia: 256.704 (2.729) (236)

Toscana: 254.218 (8.541) (765)

Sicilia: 245.420 (12.095) (808)

Friuli Venezia Giulia: 108.332 (802) (133)

Marche: 106.089 (2.307) (211)

Liguria: 105.773 (1.341) (152)

Abruzzo: 76.471 (1.534) (126)

P.A. Bolzano: 73.870 (373) (28)

Calabria: 71.422 (2.747) (151)

Sardegna: 63.103 (5.680) (350)

Umbria: 58.713 (1.772) (187)

P.A. Trento: 46.495 (376) (29)

Basilicata: 27.547 (789) (50)

Molise: 13.957 (133) (15)

Valle d'Aosta: 11.808 (91) (9)

Intanto sono 69.859.852 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 94,4 % delle dosi finora consegnate, pari a 73.984.867 (51.713.220 Pfizer/BioNTech, 11.975.347 Vaxzevria di AstraZeneca, 8.286.708 di Moderna e 2.009.592 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 33.316.524 (il 61,69 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17:08 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 12.419.356 (97,6 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 6.956.205 (92,7 per cento) e Campania con 6.717.473 (93,6 per cento).

