Covid, il bollettino del 29 luglio 2021: 6.171 nuovi casi e 19 morti. Tasso di positività al 2,7%

Il bollettino giornaliero del Ministero della Salute, oggi giovedì 29 luglio 2021, conta 6.171 nuovi casi (ieri 5.696) e 19 decessi (ieri 15), a fronte di 224.790 tamponi effettuati (ieri 248.472). Il tasso di positività si attesta al 2,7%, contro il 2.3% di ieri. Le terapie intensive aumentano di 11 unità (+20 ingressi al netto dei saldi fra entrate e uscite), arrivando a 194 (ieri 183) mentre ci sono altri 1.825 guariti (in linea con le ultime 24 ore). I ricoverati nei reparti ordinari sono aumentati di 45 unità nelle ultime 24 ore, con 1.730 posti attualmente occupati. L'incremento di oggi nei decessi porta il numero totale da inizio pandemia a 128.029. Al netto dei guariti, l'incremento degli attualmente positivi è di +4.323.

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al Question time in Senato, è tornato ad esprimersi sul Green pass: "E' un mezzo essenziale per la gestione di questa fase epidemica diversa, caratterizzata da una alta percentuale di vaccinati nel Paese. E' uno strumento importante per rendere più sicuri i luoghi dove esso è applicato e limitare le restrizioni". Speranza ha anche aggiunto che "i numeri sono incoraggianti, questa mattina alle 7 sono stati scaricati 41,3 milioni di Green pass. Un dato significativo e una svolta digitale per il Paese". Per quanto riguarda i vaccini, invece, il ministro ha sottolineato che "anche nella fascia d'età 12-19 anni i numeri delle vaccinazioni anti-Covid sono incoraggianti: nonostante la vaccinazione di questa fascia d'età sia iniziata molto tardi, il 30% delle persone vaccinabili ha già avuto la prima dose e il 15% anche la seconda dose".

A seguire i casi regione per regione (casi totali, casi attuali, incremento di oggi)

Lombardia: 851.515 (9.897) (661)

Veneto: 434.908 (11.165) (737)

Campania: 430.237 (8.520) (380)

Emilia-Romagna: 393.093 (6.035) (493)

Piemonte: 365.311 (2.006) (282)

Lazio: 356.941 (8.894) (780)

Puglia: 255.551 (1.977) (151)

Toscana: 250.612 (5.777) (748)

Sicilia: 241.335 (9.475) (719)

Friuli Venezia Giulia: 107.850 (590) (96)

Marche: 105.246 (1.775) (101)

Liguria: 105.050 (1.100) (116)

Abruzzo: 76.012 (1.319) (67)

P.A. Bolzano: 73.751 (336) (40)

Calabria: 70.725 (2.658) (183)

Sardegna: 61.413 (4.392) (413)

Umbria: 58.076 (1.447) (117)

P.A. Trento: 46.325 (358) (45)

Basilicata: 27.302 (595) (34)

Molise: 13.898 (113) (4)

Valle d'Aosta: 11.755 (55) (4)

Notizia in aggiornamento

