Covid, Figliuolo: "Genitori vaccinino i figli dai 12 anni in su per scuola in presenza"

25 luglio 2021 a

a

a

"Per il benessere del bambino è importante la scuola in presenza. Per far ciò bisogna portare a vaccinare gli insegnanti, il personale docente e non, ma anche i genitori devono portare i propri figli dai 12 anni in su a vaccinarsi". È l'appello lanciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, che ha aggiunto: "E' importante perché così blocchiamo la pandemia".

Green Pass, entro agosto obbligatorio anche su navi, aerei e treni

"Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente" ha detto Figliuolo a Susa per ricevere un premio, sottolineando che la campagna sta proseguendo senza intoppi. "E' chiaro che tutto è subordinato all'arrivo dei vaccini, che arrivano in maniera regolare in questo periodo, e al grande lavoro che si sta facendo con le regioni, le province, la Difesa, la Protezione Civile e il mondo delle associazioni. C'è ancora un pezzo di strada da fare siamo all'ultimo miglio" ha aggiunto.

Covid, altri 4.743 nuovi casi e 7 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari

Sui giovani, vaccinarli "è importante per due ragioni: sottraiamo persone che potrebbero comunque ammalarsi e soprattutto blocchiamo la circolazione del virus", ha poi spiegato il commissario per l'emergenza, aggiungendo: "Il virus è intelligente, cambia a seconda di quello che noi facciamo e dunque se vogliamo bloccare le mutazioni più contagiose come la variante Delta bisogna avere quante più persone possibile vaccinate. E i giovani che sono quelli che più socializzano e meno male che è così, sono quelli che possono portare in giro, in maniera asintomatica o poco sintomatica, il virus e magari attaccarlo a frange di popolazione fragile che per motivi sanitari non possono fare il vaccino". "C'è ancora un pezzo di strada da fare" ha ribadito Figliuolo ricordando che con il 93% di persone che hanno fatto la prima dose e il 91% che ha completato il ciclo vaccinale "abbiamo messo in sicurezza tutti gli over 80".

Le iniettarono sei dosi di vaccino Pfizer: "Non sto bene, dolori fisici e psicologici". Poi la minaccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.