Covid, altri 4.743 nuovi casi e 7 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari

25 luglio 2021 a

a

a

Un altro giorno molto allarmante sul fronte Covid in Italia. Il bollettino odierno emanato dal Ministero della Salute, oggi domenica 25 luglio 2021, racconta di 4.473 nuovi casi (ieri 5.140) e 7 morti (ieri 5). Sono 178 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 16 (ieri 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.392, in aumento di 52 rispetto a ieri. Sono 176.653 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia; ieri sono stati 258.929. Il tasso di positività sale al 2,7%, in salita rispetto al 2% di ieri.

Focolaio Covid a bordo della Amerigo Vespucci, 20 positivi: la nave costretta a fermarsi

L'Italia in tutto ha raggiunto 127.949 decessi dal febbraio 2020, il secondo bilancio più grave in Europa dopo la Gran Bretagna e l'ottavo più grave al mondo. La regione oggi con il maggior numero di nuovi casi è il Lazio con 660, seguito da Sicilia con 568, quindi Emilia Romagna con 565, Toscana con 513 e Veneto con 507. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 64,9 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 29,8 milioni (55,21% della popolazione over 12).

Green Pass, entro agosto obbligatorio anche su navi, aerei e treni

(notizia in aggiornamento)

Covid, affondo di Meloni: "Quelli dell'aperitivo ci chiamano negazionisti, facce di bronzo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.