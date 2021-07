19 luglio 2021 a

Ancora un altro bolettino Covid preoccupante quello diffuso dal Ministero della Salute: in Italia ci sono morti (7) e nuovi casi (2.072). Ieri i contagi erano stati 3.127 ma i tamponi eseguiti sono stati appena 89.089 così l'indice di positività è schizzato a 2,3%. Crescono di 6 unità i ricoverati in terapia intensiva (162 in totale, con 16 ingressi nelle ultime 24 ore).

