Covid, 31 morti e 480 nuovi casi. Tasso di positività dello 0,6%

05 luglio 2021 a

a

a

Il bollettino Covid di oggi, lunedì 5 luglio 2021, racconta di 31 morti (ieri 12, ma ci sono recuperi risalenti alle settimane scorse) e 480 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 808, lunedì scorso 389). Il tasso di positività rimane praticamente stabile: 0,6% (74.649 tamponi, 67 mila meno di ieri). In totale le vittime dall'inizio dell'epidemia salgono a 127.680. Gli attualmente positivi diminuiscono di 1.133 unità (ieri -912), e scendono a 43.531 in tutto, di cui 42.003 in isolamento domiciliare.

Kate Middleton, isolamento dopo contatto con positivo al Covid. Johnson annuncia la fine delle restrizioni

Non risentono dei segnali di controtendenza dei contagi i carichi ospedalieri: le terapie intensive sono 6 di meno (ieri -7), con appena 2 ingressi del giorno, entrambi in Sicilia, e scendono a 191, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in meno (ieri -30), 1.137 in tutto. Sono 1.582 i guariti da ieri, per un totale di 4.092.586 da inizio pandemia. Zero contagi da ieri in provincia di Trento, in Molise e in Val d'Aosta. La regione con più casi odierni è il Lazio con 83 nuovi positivi; seguono Campania (+68), Sicilia ed Emilia Romagna (+58). I casi totali salgono così a 4.263.797.

Variante Delta, nuovi dati da Israele: dal vaccino Pfizer protezione inferiore al 70%

"Abbiamo ancora un gap nel campionamento, nel sequenziamento. Abbiamo tolto il fronte dell’incendio ma abbiamo tanti piccoli incendi ed è evidente che è solo questione di tempo perché la variante delta diventi prevalente da noi. È fondamentale questo monitoraggio. Possiamo dire che quello che si è visto in Inghilterra è un ’secondo tempo di un film’, noi siamo al ’primo tempo', è solo questione di far passare tempo" ha detto a Timeline, su Sky TG24, il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. "L’Inghilterra - ha spiegato - ha riaperto prima di noi e hanno ridato fiato alla possibilità di occasioni di contagio, con la presenza della variante delta, che è arrivata prima da loro, stanno appunto vivendo il ’secondo tempo' di questo film, con due-tre mesi di scarto. Il problema per noi è soprattutto quello della scuola, che sia un rientro ben gestito e che non sia un ’liberi tutti'. Mi danno del menagramo, ma da questo virus non siamo usciti. Però il messaggio che è passato è un messaggio di ’liberi tutti'. In realtà la situazione delle varianti è assolutamente prevedibile, prevista e attesa e si è manifestata" ha concluso.

Dl Sostegni bis, 60 milioni per le assunzioni dei tirocinanti di tre ministeri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.