Covid, 63 morti e 1.255 nuovi casi. Tasso di positività allo 0,5%

15 giugno 2021 a

a

a

Covid in Italia, il bollettino di oggi - martedì 15 giugno 2021 - emanato da Ministero della Salute racconta di 1.255 i positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 907). Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri 36). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 212.112 (contro i 79.524 di ieri) per un tasso di positività dello 0,5%. Gli attualmente positivi sono 105.906, in calo di 51.884 unità rispetto a ieri.

Ordine dei medici: "Su seconda dose vaccino decida chi cura in base a caratteristiche del cittadino"

Il computo dei guariti/dimessi nelle ultime 24 ore è di 53.074, per un totale dall’inizio della pandemia di 4.014.025. In calo anche le persone ricoverate in terapia intensiva sono 504, 32 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi 3.333, 132 in meno rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di casi sono la Sicilia (200), la Lombardia (182), la Puglia (169), la Campania (136).

"Mix dei vaccini? L'avremmo fatto comunque". Sileri annuncia anche la terza dose

In Italia però continua a tenere banco il caso vaccini. "Astrazeneca? L’Ema anche ieri ha ricordato come il vaccino sia approvato per tutte le età. Certo con quello che è successo in Italia, dove un certo punto ogni cosa che succedeva in Italia sembrava fosse colpa soltanto di questo vaccino, con tanto di titoloni di giornali. È evidente che oggi il vaccino Az ormai nel nostro paese è definitivamente deceduto e defunto". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è il virologo dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. "Cosa ne penso dei rischi legati alla variante delta del Coronavirus? Un articolo uscito ieri su Lancet - risponde - dice che facendo la doppia dose di vaccino, sia di Az che Pfizer, copriamo bene anche la variante Delta". Con la variante indiana e la doppia dose quali percentuali di protezioni ci sono? "Dalla morte al 100%, dal contagio variamo tra il 68% all’88%".

Altro che AstraZeneca! il maggior numero di morti sospette sono causate da un altro siero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.