Covid, 52 morti e 1.723 nuovi casi. I guariti invece sono 4.500

Continua il calo degli effetti del Covid in Italia. Nel bollettino di oggi, sabato 12 giugno 2021, emanato dal Ministero della Salute, sono 1.723 i nuovi casi di positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 1.901) a fronte di 212.966 tamponi (tasso di positività dello 0,8%). Sono invece 52 i morti in un giorno (ieri 69). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.243.482, i morti 126.976.

Altri dati confortanti: i dimessi ed i guariti sono invece 3.954.097, con un incremento di 4.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 162.409, in calo di 2.830 nelle ultime 24 ore. Sono 25 i pazienti ricoveri in terapia intensiva per un totale di 574, 23 in meno rispetto a ieri. Nei reparti Covid non intensivi, invece, sono attualmente in cura 3.655 persone, ben 221 meno di ieri e 158.180 italiani sono in isolamento domiciliare.

Ma al di là della situazione Covid in Italia, a tenere banco è quella dei vaccini. La scelta del Governo su Astrazeneca, con l’esclusione della somministrazione alle persone sotto i 60 anni "spero venga interpretata nel modo giusto. Ovvero come un’indicazione per permettere di 'minimizzare minimi rischi' e garantire la massima sicurezza. Non è una scelta di incertezza e paura ma di prudenza". A dirlo, all’Adnkronos Salute, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano e presidente Anpas. "Vediamo che la vaccinazione sta funzionando e serve. Ed è fondamentale arrivare in fondo a questa campagna coinvolgendo tutti. Dunque è importante che anche la comunicazione e le decisioni siano viste nella giusta prospettiva", conclude Pregliasco. Tutta la vicenda Astrazeneca alla fine ci dice che "si è decretata la morte dei vaccini a vettore virale, visto che la decisione di limitarli solo per gli over 60 riguarda anche il vaccino J&J. Credo sia stata una decisione di buonsenso ma assolutamente politica." ha analizzato, sempre all’Adnkronos Salute, Matteo Bassetti,

