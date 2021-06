Vaccini, la decisione del Cts: "Stop Astrazeneca agli under 60. Per la seconda dose solo Moderna o Pfizer"

11 giugno 2021 a

Il vaccino Astrazeneca contro il Covid sarà utilizzato solo per gli over 60. Stop dunque alle somministrazioni under 60. Adesso c'è anche l'ufficialità. "Abbiamo ritenuto opportuno rivalutare le indicazioni sull’uso del vaccino di Astrazeneca. Il Cts, essendo cambiato lo scenario epidemiologico, ha chiaramente raccomandato di riservarlo a coloro che abbiamo 60 anni o più" spiega i portavoce del Cts, Franco Locatelli in conferenza stampa. Agli under 60 che hanno avuto la prima dose vaccinale con Astrazeneca sarà somministrata la seconda dose con Pfizer (o Moderna) ha annunciato sempre Locatelli. Il parere del Cts è arrivato dopo le polemiche scaturite dalla morte di Camilla Canepa, la 18enne affetta da una malattia autoimmune familiare e deceduta alcuni giorni dopo che le era stata somministrata la prima dose di Astrazeneca.

Lo stop del Cts al vaccino Astrazeneca per Under 60 avrà delle ripercussioni sul piano vaccinale. "Se dovessimo avere altri intoppi è ovvio che si rivedranno i piani. Al momento siamo lisci lisci. Ora non faccio fosche previsioni e sono convinto che per fine settembre chiuderemo la partita" ha spiegato il commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo in conferenza stampa. E ancora: "Da qui a settembre avremo 15 milioni di dosi di vaccini Astrazeneca, secondo le nostre previsioni avremo modo di utilizzare quasi tutte le scorte. È ovvio che se avanzeranno saranno utilizzate per il programma Covax, naturalmente seguendo le prescrizioni sanitarie".

Figliuolo ha poi analizzato: "Da lunedì abbiamo sempre superato le 550mila dosi di vaccino al giorno. Ad oggi sono stati vaccinati con una dose il 91,5% degli over 80, l’85% degli appartenenti alla fascia 70-79 e il 76% di coloro che sono nella fascia 60-69. Complessivamente, invece, sono stati superati i 40 milioni di somministrazioni, con il 49% degli italiani raggiunti dalla prima dose. Con il lavoro di squadra siamo sulla strada giusta".

