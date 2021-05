Pollo e salmonella, allarme negli Stati Uniti. Documento del Centro di controllo della sanità

23 maggio 2021 a

Scatta l'allerta salmonella negli Stati Uniti. E' stato il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) a diffondere un comunicato per invitare chi ha il pollame da cortile a prestare la massima attenzione e addirittura di evitare di "baciare o coccolare il pollame del cortile e non mangiare o bere intorno a loro. Questo può diffondere germi di salmonella alla bocca e fare ammalare". Il centro è l'organo di controllo della sanità pubblica negli Stati Uniti. Il comunicato è stato diffuso dopo che è stato scoperto che ben 163 persone di 43 diversi stati, si sono ammalati a causa dei batteri. Al momento, per fortuna, non ci sono vittime, ma l'agenzia ha annunciato come un terzo dei casi che sono stati già confermati, riguarda bambini che hanno meno di cinque anni e quindi occorre il massimo dell'attenzione per cercare di ridurre al massimo i rischi.

La salmonellosi è una infezione dell'apparato digerente. Spesso è causata quando si mangia cibo crudo che è stato contaminato. I sintomi più frequenti in seguito sono il vomito, la febbre, la diarrea ed anche dolori. La salmonellosi viene trasmessa ingerendo degli alimenti che sono stati contaminati da feci infette di animali oppure di uomini. Feci che non mostrano alcun difetto sia odorandole che osservandole, quindi una infezione molto difficile da individuare.

Come è noto la cottura dei cibi che eventualmente sono infettati, abbatte in maniera drastica il rischio di infezione. I batteri, infatti, vengono uccisi dal calore. Il cibo può essere contaminato dalla salmonella perché deriva da un animale infetto (carne, uova, latte che vengono consumati senza la cottura) oppure con il materiale fecale di animali infetti. Il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) quindi, con il suo documento, invita tutti i cittadini degli Stati Uniti alla massima attenzione per evitare l'ulteriore diffusione della salmonellosi.

