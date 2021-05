Covid, altri 149 morti e 5.506 nuovi casi in Italia. Tasso di positività 1,9%

19 maggio 2021 a

Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.452. Sono 287.256 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri i test erano stati 262.864. Il tasso di positività è dell'1,9%. I morti sono 149, in calo rispetto a 24 ore fa. Continua a calare la pressione sulle strutture sanitarie: sono 1.643 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 46 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 70 (ieri 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri.

Rispetto a una settimana fa (12 maggio) c'è stato un vistoso calo. Allora sono stati registrati +7.852 casi con un tasso del 2,6%, si vede che lo scenario migliora e il trend rimane in discesa. In Italia, dall'inizio della pandemia. Le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.172.525. Le vittime in totale sono 124.646, con 149 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 201). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 13.929, per un totale di 3.741.149. I ricoverati con sintomi sono 11.018 (-521). Sono invece 294.069 le persone in isolamento domiciliare (-8.011). Insomma una situazione che, stando ai numeri, sta migliorando.

Questo il dato aggiornato dei decessi, regione per regione, dall'inizio della pandemia. 33.416 in Lombardia, 11.507 in Veneto, 6.893 in Campania, 13.116 in Emilia-Romagna, 11.549 in Piemonte, 8.053 nel Lazio, 6.312 in Puglia, 6.575 in Toscana, 5.699 in Sicilia, 3.773 in Friuli-Venezia Giulia, 4.296 in Liguria, 2.996 nelle Marche, 2.465 in Abruzzo, 1.169 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.122 in Calabria, 1.442 in Sardegna, 1.381 in Umbria, 1.354 nella Provincia autonoma di Trento, 569 in Basilicata, 488 in Molise, 471 in Valle d'Aosta.

