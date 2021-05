L'immunologa Viola: "Lattoferrina contro Covid? Non funziona. E non bisogna prendere integratori"

13 maggio 2021 a

La lattoferrina, in questi mesi di lotta contro il Covid, è uno degli integratori più venduti proprio er prevenire il contagio da Coronavirus. La comprano anche i pazienti positivi racconta Piazzapulita, il talk di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli e in onda ogni giovedì, con un servizio di Giulia Cerino.

Papaya fermentata, vitamina C, vitamina D, echinacea. Numerose persone si affidano ogni giorno agli integratori per prevenire il contagio da coronavirus o per curarlo. La lattoferina, glicoproteina presente nel latte materno, è tra i prodotti più acquistati. “Rafforza le difese immunitarie per cui l’organismo non dovrebbe prendere il Covid e altre malattie similari se lei fa una vita regolare non vale la pena prenderla” dice una farmacista. Eppure, tra i suoi colleghi, c’è chi la pensa diversamente: “Il protocollo per gli asintomatici dice 600mg di lattoferrina, vitamina C e vitamina D. Nuovi studi hanno visto che portano praticamente alla guarigione”. A confermare questa opinione è il pediatra Luigi Giannini: “La lattoferrina si può usare sia in via preventiva, sia come terapia associata ad altri medicinali”.

Tornati in studio, dopo il servizio, l'immunologa Antonella Viola, ospite di Piazzapulita, aggiunge: "Lattoferrina contro il covid? Non c'è nessuna evidenza che funzioni. Anzi. Non bisogna prendere integratori a meno che ci sia una carenza identificata dal medico. Solo a questo punto bisogna andare a integrare". L'immunologa è fermissima: "Anche linee guida dell'associazione americana per la lotta contro il cancro dicono 'non prendete integratori' oltre a mangiare sano e avere un corretto equilibrio e stile di vita". Per rafforzare il sistema immunitario e valori di infammazione basso occorre avere un corretto stile di vita, mangiare bene con frutta, verdura, legumi, cereali, pochi grassi e zero zuccheri oltre a fare attività fisica, sopratutto dopo una certa età" ha concluso Viola.

