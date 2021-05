Marino Bartoletti: "Ho avuto il tumore e forse ce l'ho ancora. Sei mesi di terapie"

13 maggio 2021 a

a

a

A sorpresa, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno di giovedì 13 maggio 2021, Marino Bartoletti ha svelato di combattere, da qualche mese, contro un tumore. Un racconto emozionante quello del giornalista nel salotto di Rai1 ospite di Serena Bortone. Bartoletti ha spiegato di aver scoperto la malattia solo pochi mesi fa e di aver immediatamente iniziato un ciclo di terapie. “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora. Ho grande pudore nel parlare di questa cosa ma è giusto che si sappia, nella misura in cui siamo personaggi pubblici. È una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate che per fortuna è stata presa per tempo però non possiamo sempre essere figli della fortuna e dire che succede sempre agli altri” ha spiegato.

✍️ #MarinoBartoletti: “Il progetto #BIKE è un piccolo sistema solare di una modernità assoluta, dove tutto ruota attorno a un marchio che è un'autentica missione.



La protagonista è LEI, la bici! Che è #passione, #salute, #sport, #progresso e #futuro” https://t.co/zcGkos2bjj — Bike Channel (@bikechannel_) May 8, 2021

Bartoletti entra poi nei particolari: “Io ho avuto sei mesi di terapie importanti, due mesi di radioterapia e la prima cosa che mi sono regalato è stato venire qui da te a parlare di Sanremo“ ricordando a Bortone le sue ospitate durante il Festival. Il giornalista e conduttore ha allora concluso con la sua speranza per il futuro: “Io ho avuto il fuoco dentro, spero di poterlo rimuovere perché ho ancora tante cose da fare. Io spero di riacquistare tutta la serenità che credo di meritare”. Una ospitata molto emozionate quella di Bartoletti con Bortone che ha faticato a trattenere le lacrime.

Marino Bartoletti, la moglie Carla morta in un incidente domestico: dal matrimonio le figlie Cristina e Caterina

Bartoletti, tra i più apprezzati giornalisti italiani, classe 1949 e originario di Forlì, è stato sposato con Carla Brunelli dal 1974 al 2016. Erano conosciuti come una coppia affiatata, fino a quando la moglie non è stata vittima di un terribile incidente domestico: l’autore tv e giornalista, rientrato a casa dal lavoro, ha trovato la consorte senza vita rimasta schiacciata da una porta elettrica. Con lei Bartoletti ha avuto due figlie: Cristina, attrice teatrale, e Caterina, scenografa, che gli hanno donato tre nipoti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.