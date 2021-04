Bennet, richiamato estratto di arancia: "Non consumare il prodotto con questi numeri di lotto". Il sospetto

20 aprile 2021 a

a

a

Il sito specializzato ilfattoalimentare.it riferisce la notizia che Bennet ha diffuso il richiamo precauzionale di due lotti di estratto di arancia Smile Insalarte OrtoRomi per la “presunta presenza nella materia prima arance di Dimethoate e Chlorpyrifos”, due principi attivi non autorizzati in Unione Europea. Il prodotto interessato, fa sapere la fonte, è venduto in bottiglie da 500 ml con i numeri di lotto 586109306 e 586109803 e le date di scadenza 19/05/2021 e 24/05/2021.

L’estratto di arancia richiamato è stato commercializzato da OrtoRomi Società agricola cooperativa.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto e le scadenze segnalate e restituirlo al punto vendita d’acqusto.

Rischio salmonella, carne di bovino ritirata dalla vendita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.