Covid, Crisanti: "Più rischioso prendere l'aereo che fare il vaccino per chi soffre di trombofilia"

07 aprile 2021 a

a

a

"Il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100 volte superiore se si prende un aereo che se si fa il vaccino. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio trombofilia, possono avere eventi avversi quando prendono un aereo, che è circa 100 volte superiore se fanno il vaccino". Così Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto a SkyTg24 parlando del nesso tra eventi trombotici e il vaccino Astrazeneca. "Ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su 2,5mln di effetti trombotici, è chiaro che una persona in sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e prende estrogeni, ha un rischio maggiore", ha aggiunto Crisanti.

"AstraZeneca è un vaccino tra i più sicuri al mondo"

"Se avessimo vaccinato le persone giuste avremmo meno decessi"

L'intervista di @toniacart a Andrea Crisanti pic.twitter.com/8yFeqjZPhb — Sky tg24 (@SkyTG24) April 7, 2021

"Io credo sia pericoloso creare nuovi dubbi su Astrazeneca perché così si rischia di far saltare l’intera campagna vaccinale e di vivere altri due anni e mezzo con il Covid" aveva inoltre spiegato Andrea Crisanti sulle eventuali nuove limitazioni al vaccino Astrazeneca. In attesa del pronunciamento dell'Ema, atteso questo pomeriggio alle ore 16, l'Italia sta valutando lo stop a inoculare il vaccino Astrazeneca alle persone sotto i 65 anni. I paesi che hanno bloccato la somministrazione del vaccino Astrazeneca rispondono alle sensibilità, le percezioni e i sentimenti dei loro elettori. Ad esempio Germania, Paesi Bassi e Usa hanno una percentuale di persone contrarie ai vaccini estremamente elevata, in questi Paesi c’è anche tutta una storia di contenziosi sui vaccini, molto probabilmente non vogliono correre nessun rischio su questo. È una decisione politica, non ancora suffragata da dati scientifici" ha aggiunto Crisanti.

Astrazeneca, oggi alle 16 si pronuncia l'Ema su restrizioni. Italia valuta stop sotto i 65 anni

E ancora: "Se avessimo vaccinato le persone giuste ora avremmo meno decessi" ha aggiunto il virologo per concludere: "Astrazeneca è uno dei vaccini tra i più sicuri in tutto il mondo".

Covid, Massimo Galli vede la fine: "In questo week end tocchiamo il picco". Ma c'è una paura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.