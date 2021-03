Covid, 376 morti e 19.749 nuovi casi. Tasso di positività del 5,7%

09 marzo 2021 a

Sono 376 i morti da Covid nelle ultime ventiquattro ore. I nuovi casi invece 19.749 (345.336 i tamponi processati) secondo il bollettino emanato dal ministero della Salute oggi martedì 9 marzo 2021. Il tasso di positività è dunque del 5,7%. Ieri le vittime erano state 318, con 13.902 nuovi casi. Il totale dei contagi in Italia è di 3.101.093, mentre il bilancio delle vittime è di 100.479.

Il Dpcm sarà modificato. Il Cts: "Nei weekend lockdown come a Natale"

In Friuli Venezia Giulia la presenza della variante inglese si attesta al 63%.

La telefonata tra Arcuri e l'imprenditore che poteva far arrivare mascherine a metà prezzo

Intanto nella giornata odierna il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è sottoposto stamani all’Istituto Spallanzani, a Roma, alla vaccinazione anti-Covid. Al capo dello Stato, che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio, è stata inoculata una dose di Moderna, come da protocollo. "Grazie presidente" il post sui social del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Grande ammirazione per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ancora un volta ha dimostrato di essere un grande presidente. È venuto da noi come un cittadino normale, ha fatto il suo percorso, ha aspettato, si è seduto e ha fatto il vaccino. Dopo quindici minuti è andato via, come un qualsiasi cittadino. Questo è l’atteggiamento dei gradi uomini" ha raccontato il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

Il presidente Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani

