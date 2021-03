Covid, 297 morti e 24.036 nuovi casi. Tasso di positività del 6,3%

05 marzo 2021 a

Balzo di contagiati ma lieve caldo del tasso di positività e dei morti. Questo è il riassunto del bollettino certificato dal ministero della Salute oggi venerdì 5 marzo 2021. Sono infatti 24.036 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Italia, con 297 morti. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 378.463 (ieri 339.635) per un tasso di positività del 6,3% (ieri 6,7%). Nelle 24 ore precedenti erano stati registrati 22.865 nuovi casi e 339 morti. Dall'inizio della pandemia il totale delle vittime è di 99.271 persone. Con l’incremento odierno di oltre 24mila casi, l’Italia supera i 3 milioni di contagi da inizio pandemia con un totale di 3.023.129.

Sono 2.525 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 50 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 222 (ieri erano 232). Nei reparti ordinari ci sono invece 20.374 persone, in aumento di 217 unità rispetto a ieri.

