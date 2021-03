Covid, report Iss: "Sei regioni a rischio alto". Altre nove possono diventarlo e c'è anche l'Umbria

05 marzo 2021 a

a

a

Il monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss certifica uno scenario complessivo in peggioramento sul fronte del Covid e delle sue varianti. " Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di Regioni classificate a rischio alto, sei, mentre nove sono classificate a rischio moderato" si legge nella nella bozza del monitoraggio. Le regioni citate a rischio alto sono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche. Il report è rifertio alla settimana dal 22 al 28 febbraio con aggiornamento al 3 marzo.

Colori regioni, oggi le nuove zone: due verso il rosso, almeno quattro in arancione

Solo una Regione, la Sardegna, è a rischio basso. Le 14 Regioni e province autonome con una classificazione di rischio moderato sono: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, provincia di Bolzano, provincia di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Di queste nove hanno una alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane: Calabria, Molise, Piemonte, le provincia di Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Pregliasco: "Stiamo tornando ai livelli della seconda ondata. Contro varianti serve più distanza"

"È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile" è un altro passaggio significativo della bozza del monitoraggio settimanale. L'indice Rt è "in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 per la prima volta in 7 settimane" evidenzia il report sull’epidemia. "Nel periodo 10-23 febbraio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98-1,20)" si legge. E ancora: "In presenza di varianti che possono parzialmente ridurre l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili, le Regioni/Province autonome sono invitate ad adottare, indipendentemente dai valori di incidenza, il livello di mitigazione massimo a scopo di contenimento" è l’indicazione contenuta nella bozza del report che sarà indicativo anche per la comunicazione riguardante le prossime fasce di colore delle Regioni.

Umbria da tre giorni prima in Italia per vaccinazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.