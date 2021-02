Covid, 7.925 nuovi casi e 329 morti. Tasso di positività al 5,56%

01 febbraio 2021 a

Sono stati 7.925 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 329 morti. I tamponi effettuati sono stati 142.419. Il tasso di positività - che comprende anche i test antigenici rapidi - invece è del 5,56%. Lo rende noto il ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero. Ieri i test positivi erano stati 11.252, mentre i morti 237.

Nel mondo 103 milioni di casi. L'Argentina chiude ancora i confini. In Portogallo la metà dei morti è causata dal virus. In Brasile decessi nelle case

Gli altri dati: le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.252, quindi 37 in più rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 145. I ricoverati con sintomi sono invece 20.260, quindi 164 in più di ieri. I guariti sono in totale 2.024.523 (+13.975 da ieri). Tutti i dati sono consultabili anche sul sito della Protezione Civile. Le regioni che comunicano il maggior numero di positivi al Coronavirus nelle 24 ore sono Lombardia 1.093 (a fronte di 17.151 tamponi processati, e il tasso di positivi sale al 6,3% rispetto al 5,8% ieri), Emilia Romagna 1.051 e Campania 994.

