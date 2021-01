Covid, 12.715 nuovi casi e 421 morti. Il tasso di positività cala: 4,2%

30 gennaio 2021 a

Altri 12.715 nuovi casi di persone contagiate dal Covid. Ci sono anche 421 morti secondo quanto registrato dal Ministero della Salute - Istituto Superiore della Sanità che ha divulgato i dati del bollettino di oggi sabato 30 gennaio 2021. Sono stati effettuato 298.010 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 4,2% (in calo rispetto a ieri, 5,05%, quando erano stati registrati 13.574 nuovi casi e 477 morti).

Con i dati odierni sale a 88.279 il numero complessivo delle vittime. mentre a 2.541.783 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 463.352 (- 4.472 rispetto a ieri), 441.036 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.098 di cui 2.218 in terapia Intensiva. Proprio gli ingressi in questa tipologia specifica di reparto sono in calo: -52 rispetto a ieri mentre i nuovi ingressi in rianimazione sono stati 132. Il totale dei ricoverati è di 22.316 pazienti (-351 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 1.990.152 (+16.764).

L'Italia ha raggiunto un anno di pandemia perché proprio a fine gennaio di un anno fa vengono fatti risalire i primi casi di Covid con il mese di febbraio che poi divenne l'anticamente del lockdown primaverile dei mesi di marzo, aprile e maggio. Nelle prossime ore l'Italia avrà quattro regioni in zona arancione (Umbria, Sardegna, Sicilia e Puglia più la provincia autonoma di Bolzano) mentre tutte le altre saranno in giallo. Un primo passo avanti per avvicinarsi verso la normalità che sembra però ancora lontana e in attesa che la campagna di vaccinazione inizia a portare i primi benefici nei confronti degli italiani. Nell'ultimo bollettino emanato dal Ministero della Salute la regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (1.832), seguita da Campania (1.366) e Emilia Romagna (1.314).

