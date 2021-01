Covid, 13.574 nuovi casi e 477 morti. Tasso di positività al 5,05%, indice Rt in calo: 0,84

29 gennaio 2021 a

Altri 13.574 nuovi casi di Covid e 477 morti: sono i dati divulgati oggi, venerdì 29 gennaio 2021, dal Ministero della Salute con il classico bollettino che fa il punto sulla situazione pandemica in Italia. Sono 268.750 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre il tasso di positività è del 5,05% (ieri era del 5,2%)

Sono in calo i letti di terapia intensiva occupati dai pazienti Covid: sono 2.270, 18 in meno rispetto a ieri. I nuovi ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 148. Cala ancora la pressione sui reparti degli ospedali italiani per i pazienti affetti da coronavirus: sono 20.397 i posti letto occupati, 381 in meno di ieri.

Indice Rt in calo: si attesta infatti allo 0,84 rispetto allo 0,97 della settimana scorsa, quindi sotto la soglia critica dell'1. Negli ultimi 14 giorni, dunque, si "continua a osservare una diminuzione dell'incidenza a livello nazionale", come si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità: il valore è di "289,35 casi ogni 100mila abitanti", rispetto al "339,34 del periodo 4-17 gennaio". Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al Coronavirus sono Lombardia (1.900), Emilia Romagna (1.320), Campania (1.175), Lazio (1.160) e Puglia (1.069).

