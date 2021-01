Covid, Fausto Gresini in miglioramento. Il bollettino: "Condizioni restano fragili ma ci sono piccoli passi in avanti"

25 gennaio 2021 a

Piccoli ma significativi passi in avanti per Fausto Gresini, ricoverato dal 30 dicembre scorso presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dopo la positività al Covid. Un segnale di speranza dopo la grande paura dei primi giorni dell'anno quando le condizioni fisiche dell'ex pilota di moto e ora stimato dirigente, erano gravissime.

"Le condizioni cliniche generali di Fausto Gresini sono fragili, ma in lento e progressivo miglioramento. È cosciente e combattivo. Anche gli esami radiologici e di laboratorio vanno nella stressa direzione. Ha ancora bisogno di essere supportato per il respiro dal ventilatore meccanico, ma l’ossigenazione del sangue sta progressivamente migliorando. Ha iniziato la fisioterapia per riabilitare sia la respirazione che tutta la muscolatura" sono le parole del dottor Nicola Cilloni, diffuse nell’ultimo bollettino medico, decisamente più ottimistiche.

