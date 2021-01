Furbetti del vaccino, Sileri: "Verifiche ed interventi delle autorità giudiziarie"

25 gennaio 2021 a

Furbetti del vaccino nel mirino. "Voglio sperare che questi 400mila siano personale che lavora nelle strutture ospedaliere e nelle Rsa, quindi personale a rischio". Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Radio24 in merito al numero di persone che risulterebbero vaccinati contro il Covid in Italia senza essere operatori sanitari. "Sono flussi di dati che hanno le Regioni e devono essere verificati. Voglio sperare che non siano i cosiddetti imbucati che purtroppo abbiamo visto ampiamente in servizi televisivi e sui giornali. Questo sarebbe estremamente grave. E laddove sia accaduto, intervengano le autorità giudiziarie", ha aggiunto Sileri.

