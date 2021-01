Report, inchiesta sul piano pandemico: stasera in tv 25 gennaio su Rai3

25 gennaio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 25 gennaio 2021, su Rai3 dalle ore 21,20 tornano le inchieste di Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Si comincia con "Era solo un’influenza?" sulle indagini della procura di Bergamo che hanno portato la Guardia di Finanza nelle stanze del ministero della Salute e dell’Iss in merito al piano pandemico. "Report è in grado di rivelare che per diverse settimane il nuovo virus fu sottovalutato e ancora a inizio febbraio un verbale della task force che supportava il ministro Speranza lo assimilava a una influenza" si legge nella presentazione.

#Report questa sera 21.20 @RaiTre

Chi prese la decisione di non far scattare il piano pandemico in Italia e perché? Stasera l'ultimo capitolo di in un'inchiesta lunga un anno sulla risposta del nostro paese a Covid-19. pic.twitter.com/9wxSyePlto — Report (@reportrai3) January 25, 2021

In programma anche l’inchiesta "Nelle mani del vaccino" che, con interviste ai massimi esperti americani ed europei che hanno valutato i vaccini, racconterà come sono avvenuti i trial di Pfizer e Moderna, e quale impatto il vaccino potrà avere nella lotta contro l’epidemia. Report, inoltre, in collaborazione col collettivo di giornalisti investigativi Behind the Pledge, svelerà in esclusiva i cosiddetti "EmaLeaks" volti ad accelerare il processo di autorizzazione. Ed ancora "Il mago di Helbiz" parlerà della prima azienda ad aver portato lo sharing nel nostro paese e del suo amministratore delegato, Salvatore Palella, nato ad Acireale 33 anni fa e che oggi guida il gruppo mondiale dal suo ufficio al 32mo piano di un grattacielo di Wall Street, a New York. L’inchiesta "Il vecchio e il nuovo" spiegherà come vengono pagati i diritti d’autore da canali televisivi, network radiofonici o piattaforme streaming. Infine il servizio "L’accordo" ripercorre la vicenda del patto generazionale della Lega tra Umberto Bossi e Matteo Salvini siglato il 26 febbraio 2014 e nato due anni dopo l’inchiesta sui fondi pubblici che ha sconvolto il partito.

