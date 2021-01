Covid, 16.310 nuovi casi e 475 morti. Conteggiati 260.704 tamponi e test antigenici: tasso di positività al 6,2%

16 gennaio 2021 a

Sono 16.310 i nuovi casi di positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute comunicati oggi sabato 16 gennaio 2021. I morti sono 475. Torna a salire il numero di tamponi: 260.704 compresi i test antigenici che da ieri sono entrati nel conteggio per un tasso di positività pari al 6,2%. Ieri si erano registrati 16.146 nuovi casi e 477 vittime. Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 170. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.520. I pazienti in area medica sono invece in diminuzione di 57 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.784.

