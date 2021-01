Covid, 17.246 nuovi casi con oltre 160mila tamponi. Ci sono 522 morti

14 gennaio 2021 a

a

a

Sono 17.246 i nuovi casi di Covid in Italia. Lo dice il consueto bollettino del ministero della salute di oggi giovedì 14 gennaio 2021. Resta alto il numero dei morti: 522. I tamponi effettuati sono stati 160.585 e il tasso positivi/test sale al 10,7%. (+1,9%). Ieri i casi erano stati 15.774 su 175.429 tamponi, 507 i morti. Dall'inizio della pandemia i contagiati salgono a 2.336.279, le vittime a 80.848.

Effetto Covid in farmacia: meno pillole dell'amore e contraccettivi, boom di ansiolitici

Aumenta di 20.115 il numero dei dimessi e guariti, per un totale di 1.694.051. In calo nelle ultime 24 ore a 2.557 le persone ricoverate in terapia intensiva, 22 in meno rispetto al giorno precedente. Pari a 23.525 le persone ricoverate con sintomi. Le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.587), il Veneto (2.076) e la Sicilia (1.867).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.